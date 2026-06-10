ماركا: مورينيو يحدد موعد بداية فترة الإعداد مع ريال مدريد

بدأ العد التنازلي لانطلاق حقبة جديدة داخل ريال مدريد، بعدما حدد جوزيه مورينيو يوم 13 يوليو موعدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي ستشهد انطلاق ولايته الثانية مع النادي الملكي وفقا لصحيفة ماركا

وأشارت ماركا إلى أن المدرب البرتغالي قد وصل إلى مدريد يوم 9 يونيو، حيث عقد أول اجتماع له مع مسؤولي النادي، وعلى رأسهم خوسيه أنخيل سانشيز وجوني كالافات، بالإضافة إلى وكيله خورخي مينديز، من أجل وضع الخطوط العريضة للمشروع الجديد على المستويين الفني والتعاقدي.

وبدأت تحركات ريال مدريد بالفعل في سوق الانتقالات، بعدما حسم التعاقد مع إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس لتدعيم الخط الخلفي، بينما فشلت محاولة ضم جوليان ألفاريز بعد رفض أتلتيكو مدريد العرض المقدم من النادي الملكي.

ويفرض كأس العالم، المقام في الولايات المتحدة حتى 19 يوليو، تحديًا إضافيًا على خطط مورينيو، في ظل وجود عدد كبير من لاعبي الفريق مع منتخباتهم، أبرزهم فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي وتيبو كورتوا وأوريلين تشواميني وأردا جولر وإبراهيم دياز وأنطونيو روديجر، بالإضافة إلى إندريك العائد من الإعارة.

وبسبب ازدحام الروزنامة، قرر ريال مدريد إلغاء جولته الصيفية المعتادة خارج إسبانيا، على أن يكتفي بخوض عدد من المباريات الودية، من بينها مواجهة أمام ديبورتيفو لا كورونيا في كأس تيريزا هيريرا، استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري الإسباني منتصف أغسطس.

وينتظر جمهور ريال مدريد بداية الموسم الجديد بترقب كبير، بعدما عانى الفريق من موسمين لم يحققا الطموحات المنتظرة داخل النادي.