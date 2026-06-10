البدري لـ في الجول: حسين عموتة مدرب جيد.. وهذه حقيقة رغبتنا في التعاقد مع الشحات

كشف حسام البدري مدرب أهلي طرابلس حقيقة رغبة فريقه في ضم حسين الشحات لاعب الأهلي.

وينتهي تعاقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وقال البدري لـ FilGoal.com: "التعاقد مع حسين الشحات؟ أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نقل أخبار رغبة أهلي طرابلس في ضم لاعبين مصريين وخاصة لاعبي الاهلي".

وواصل "أهلي طرابلس يضم العديد من اللاعبين المميزين في مركز الجناح".

وتابع "من وجهة نظري حسين عموتة مدرب جيد، وخبرته العربية والإفريقية ستساعده حال توليه تدريب الأهلي".

وأضاف "نجحنا في التتويج بلقب كأس ليبيا عن جدارة، وأهدي هذه البطولة لجماهير فريقنا".

وتوج أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا تحت قيادة حسام البدري على حساب فريق أهلي بنغازي.