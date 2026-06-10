البدري لـ في الجول: حسين عموتة مدرب جيد.. وهذه حقيقة رغبتنا في التعاقد مع الشحات

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 15:50

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري - أهلي طرابلس

كشف حسام البدري مدرب أهلي طرابلس حقيقة رغبة فريقه في ضم حسين الشحات لاعب الأهلي.

وينتهي تعاقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وقال البدري لـ FilGoal.com: "التعاقد مع حسين الشحات؟ أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نقل أخبار رغبة أهلي طرابلس في ضم لاعبين مصريين وخاصة لاعبي الاهلي".

أخبار متعلقة:
بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا في القاهرة بعد 34 عاما.. البدري يقود أهلي طرابلس لكسر الرقم القياسي التاريخي بالدوري الليبي سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه البدري: تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي.. ومستمر مع الفريق

وواصل "أهلي طرابلس يضم العديد من اللاعبين المميزين في مركز الجناح".

وتابع "من وجهة نظري حسين عموتة مدرب جيد، وخبرته العربية والإفريقية ستساعده حال توليه تدريب الأهلي".

وأضاف "نجحنا في التتويج بلقب كأس ليبيا عن جدارة، وأهدي هذه البطولة لجماهير فريقنا".

وتوج أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا تحت قيادة حسام البدري على حساب فريق أهلي بنغازي.

الأهلي طرابلس حسام البدري كأس ليبيا حسين الشحات حسين عموتة
نرشح لكم
اقتربت من 30 ألفا.. الإسماعيلي يكشف عن إيرادات اليوم الأول من حملة التبرع للنادي كأس العالم – ياسر إبراهيم: البطولة تختلف عن مونديال الأندية كأس العالم - مروان عطية: أتوقع فوز مصر على بلجيكا حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري "لا أبحث عن النتيجة".. وائل رياض يوضح أسباب الخسارة من روسيا بخماسية منتخب الشباب يخسر أمام روسيا بخماسية وديا بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا في القاهرة خبر في الجول – أحمد فتحي أبرز المرشحين للعمل مع عموتة في الأهلي
أخر الأخبار
تقرير: أرسنال يتقدم في سباق ضم ويليامز 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ألونسو يرغب في ضم أردا جولر لـ تشيلسي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: حسين عموتة مدرب جيد.. وهذه حقيقة رغبتنا في التعاقد مع الشحات 27 دقيقة | الكرة المصرية
دي لا فوينتي يضع خطته لإشراك لامين يامال تدريجيا في كأس العالم ساعة | في المونديال
دي مارزيو: مانشستر سيتي يزاحم ليفربول على ديوماندي ساعة | الدوري الإنجليزي
يد - محمد سند يعود إلى نيم ساعة | كرة يد
لويس ميجيل راميس مدربا لأوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: نوتنجهام يحدد سعر بيع أندرسون وسط منافسة من قطبي مانشستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530629/البدري-لـ-في-الجول-حسين-عموتة-مدرب-جيد-وهذه-حقيقة-رغبتنا-في-التعاقد-مع-الشحات