يد - محمد سند يعود إلى نيم

أعلن نادي نيم الفرنسي لكرة اليد عودة محمد سند إلى صفوف الفريق بعد عام من رحيله.

في الصيف الماضي، رحل سند من نيم وانضم إلى فريق إيستر الفرنسي.

وغادر سند - 35 عاما - فريق إيستر بعد موسم واحد كان فيه هدافا للفريق.

وقال سند عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بعد موسم قضيتُه مع نادي إيستر، حان الوقت بالنسبة لي لطي صفحة جديدة.

وأضاف "أغادر وأنا أشعر بالحزن بسبب النتيجة النهائية. كنت أتمنى مغادرة النادي بعد ضمان بقائه في الدوري الفرنسي الممتاز. هذا الفريق، وهذه المجموعة، وكل من يعمل داخل النادي يستحقون ذلك.

ووجه رسالة لجماهير فريقه السابق "شكراً لكم جميعاً على دعمكم. أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل، وأن يعود سريعاً إلى المكانة التي يستحقها في أعلى المستويات".

سند سجل 1510 أهداف مع نيم، كأفضل هداف في تاريخ النادي.

كما أنه اختير كأفضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي في 2020 و2022.

وقضى محمد سند 8 سنوات في صفوف نيم الفرنسي منذ بداية مشوار احترافه.

ويعتبر سند أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر لكرة اليد لعدة سنوات وكان ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة العالم 2025.

لكنه ابتعد عن صفوف المنتخب مؤخرا.