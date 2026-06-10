سبورت: برشلونة يقرر عدم تفعيل بند شراء راشفورد ولكن

ذكرت جريدة سبورت أن نادي برشلونة قرر عدم تفعيل بند الشراء في عقد مهاجمه ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد.

ولعب راشفورد مع برشلونة على سبيل الإعارة الموسم الماضي قادما من مانشستر يونايتد مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن برشلونة لن يدفع 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد من أجل ضم ماركوس راشفورد بشكل نهائي.

وأضاف التقرير أن البلوجرانا يبحث عن خيارات أخرى، مثل استعارته من جديد أو التفاوض على تخفيض السعر.

وتنتهي أحقية برشلونة في تفعيل بند الشراء النهائي يوم 15 يونيو الجاري.

قبل أسابيع، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن هانز فليك مدرب برشلونة أعطى موافقته على استمرار ماركوس راشفورد.

وأوضحت الصحيفة أن راشفورد يتمسك بالاستمرار مع برشلونة بالرغم من اهتمام أستون فيلا وبعض الأندية الأخرى.

وقال راشفورد من قبل بشأن مستقبله لـ بي بي سي سبورت: " أنا لست ساحرا، لكن لو كنت كذلك لبقيت في برشلونة، سنرى ما سيحدث".

وأتم "أتيت إلى برشلونة من أجل الفوز، وتوجت بالفعل بأكبر عدد ممكن من البطولات، برشلونة فريق مذهل وسيحقق الكثير من الألقاب الموسم المقبل، البقاء هنا سيكون أمرا خاصا".

ولعب راشفورد 49 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 14 آخرين.

وحصل راشفورد على بطولتي الدوري والسوبر الإسباني خلال الموسم المنصرم مع بلوجرانا.