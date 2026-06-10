ميسي يعود ويسجل في فوز الأرجنتين على ايسلندا وديا

حقق منتخب الأرجنتين فوزا وديا على أيسلندا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

المباراة أقيمت على ملعب جوردان هير بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصابة الي كان قد تعرض لها.

تقدم فالينتين باركو للأرجنين بالدقيقة الثامنة من عمر المباراة، لينهي التانجو الشوط الأول لصالحه.

وشارك ميسي كبديل بالدقيقة 70 بعد أن حل بدلا من جواليانو سيميوني.

وبعد دقيقة واحدة من مشاركته حصل ميسي على ركلة جزاء وسجلها بنفسه ليحرز الهدف الثاني للأرجنتين.

وأنهى تياجو ألمادا ثلاثية الأرجنتين بالدقيقة 86 مستغلا تمريرة من رودريجو دي بول.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة مع الجزائر والأردن والنمسا.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته بكأس العالم بمواجهة الجزائر يوم الأربعاء المقبل 17 يونيو.