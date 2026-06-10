كأس العالم – ياسر إبراهيم: البطولة تختلف عن مونديال الأندية

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - مصر ضد إسبانيا

يرى ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر أن كأس العالم يختلف كثيرا عن مونديال الأندية، لما به من منافسة قوية بين كل المنتخبات.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وقال ياسر إبراهيم عبر إم بي سي مصر: "كأس العالم كان حلم بالنسبة لي منذ صغري، وأن أكون ضمن قائمة منتخب مصر في المونديال فهو شرف كبير لي".

وأضاف "كأس العالم يختلف عن مونديال الأندية بشكل كبير، فهي بطولة كبيرة وبها منافسة قوية بين كل المنتخبات".

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وواصل "كنت أتمنى اللعب بجوار هاني رمزي لأنه كان من المدافعين المميزين".

وأوضح "حسام حسن يتحدث معنا دائما عن منتخب مصر ومشاركته في مونديال 90 واسم مصر الكبير الذي يجعل كل المنتخبات تحترمه".

وأتم تصريحاته "التواجد في قائمة منتخب مصر في كأس العالم هو رزق لأي لاعب، ويجب على أي لاعب تم استبعاده أن يدعم باقي زملائه في المونديال، وقادرون على تقديم نتائج جيدة في البطولة".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم، يوم الإثنين المقبل.

وتضم المجموعة التاسعة كل من مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

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