حتى 2034.. ريال مدريد يمدد تعاقده مع أديداس
الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 11:49
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد توقيع عقدا جديدا مع شركة أديداس للاستمرار في إنتاج قميص الفريق.
ويمتد العقد الجديد لمدة 8 سنوات جديدة حتى عام 2034.
ويتعاون ريال مدريد مع شركة أديداس حتى عام 1980.
وقال فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد عبر موقع النادي: "إن الاتفاق الذي نبرمه اليوم هو الأهم في تاريخ كرة القدم. لقد ساعد التحالف الاستراتيجي بين ريال مدريد وأديداس على أن نعيش واحدة من أروع الفترات في تاريخنا على مدار هذه العقود الثلاثة. كما ساهم أيضًا في مواصلة ترسيخ هذا الشعور العالمي الذي يُعرف بالمدريدية".
وتوج ريال مدريد ب8 ألقاب من دوري أبطال أوروبا تحت رعاية أديداس.
وكانت أديداس قد أعلنت عن قميص الموسم الجديد لريال مدريد والذي يشهد تواجد اللونين الزهري والكحلي من الخطوط على مع اللون الأبيض التقليدي.
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