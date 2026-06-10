الكشف عن سبب غياب حارس السعودية الأساسي أمام السنغال

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

نواف العقيدي

كشفت جريدة الرياضية السعودية سبب عدم مشاركة نواف العقيدي حارس منتخب السعودية الأساسي أمام السنغال وديا.

وغاب العقيدي عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في الولايات المتحدة رغم تعافيه من الإصابة مؤخرا.

وفضل الجهازان الفني والطبي للمنتخب السعودي عدم المخاطرة بإشراك نواف العقيدي أمام السنغال، فجر الأربعاء، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

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وأضاف التقرير أن العقيدي غاب لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يكون جاهزا تماما للمشاركة في المباريات.

من جهة أخرى، عاد المنتخب السعودي بعد مباراة السنغال مباشرةً من سان أنطونيو إلى أوستن، مقر البعثة الدائم خلال فترة المونديال، عبر الحافلة برًّا في رحلةٍ استغرقت ساعةً ونصف.

المباراة أقيمت على ملعب تويوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد كلا المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.

المباراة شهدت تكافؤ في الفرق بين المنتخبين مع وجود سيطرة نسبية من السنغال على مجريات اللعب ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الأخضر.

وشهدت الدقيقة 84 طرد نيكولاس جاكسون لاعب السنغال بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة أوروجواي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما يلتقي منتخب السنغال مع فرنسا في أول مباراة في اليوم نفسه.

السنغال السعودية نواف العقيدي
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