العراق يخسر بهدفين من فنزويلا قبل كأس العالم

خسر منتخب العراق من فنزويلا بهدفين دون رد في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة على ملعب سيت جيك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الودية كانت هي الأخيرة لأسود الرافدين قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

ويقام المونديال في أمريكا وكندا والمكسيك.

تقدم كريستيان كاسيريس لفينزيولا بالهدف الأول في الدقيقة 17.

وأضاف خيسوس راميريز الهدف الثاني لفينزويلا بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 72 طرد علي يوسف لاعب العراق ببطاقة حمراء مباشرة ليكمل فريقه المباراة منقوصا عدديا

ويستعد منتخب العراق لمواجهة النرويج بالجولة الأولى من دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يونيو.

القرعة أوقعت العراق بالمجموعة التاسعة في كأس العالم مع النرويج والسنغال وفرنسا.