دوكو: كنت أتحدث دائما مع مرموش عن مباراة بلجيكا ومصر.. ونريد الفوز

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

دوكو مع عمر مرموش

يرى جيريمي دوكو لاعب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي الإنجليزي أن مواجهة بلاده ضد مصر في كأس العالم ستكون مهمة من أجل تصدر المجموعة.

جيريمي دوكو

النادي : مانشستر سيتي

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

بلجيكا
مصر

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم، يوم الإثنين المقبل.

ويتزامل دوكو مع عمر مرموش في مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وقال دوكو في مقابلة مصورة مع قناة فيفا: "أنا متحمس جدا لمباراة مصر وكنت أتحدث باستمرار مع عمر مرموش عن هذه المواجهة".

وأضاف "قبل أيام كنا نلعب معا في نفس الفريق والآن سنتواجه، وأريد حقا الفوز بهذه المباراة".

وأكمل "بخلاف المنافسة مع مرموش أريد الفوز بهذه المباراة لأنها الأولى لنا في كأس العالم وإذا فزت بها ستصبح في وضع جيد".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو الفوز لأننا نريد إنهاء المجموعة في المركز الأول".

وتضم المجموعة التاسعة كل من مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

منتخب مصر بلجيكا كأس العالم مرموش دوكو
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