دوكو: كنت أتحدث دائما مع مرموش عن مباراة بلجيكا ومصر.. ونريد الفوز

يرى جيريمي دوكو لاعب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي الإنجليزي أن مواجهة بلاده ضد مصر في كأس العالم ستكون مهمة من أجل تصدر المجموعة.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم، يوم الإثنين المقبل.

ويتزامل دوكو مع عمر مرموش في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال دوكو في مقابلة مصورة مع قناة فيفا: "أنا متحمس جدا لمباراة مصر وكنت أتحدث باستمرار مع عمر مرموش عن هذه المواجهة".

وأضاف "قبل أيام كنا نلعب معا في نفس الفريق والآن سنتواجه، وأريد حقا الفوز بهذه المباراة".

وأكمل "بخلاف المنافسة مع مرموش أريد الفوز بهذه المباراة لأنها الأولى لنا في كأس العالم وإذا فزت بها ستصبح في وضع جيد".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو الفوز لأننا نريد إنهاء المجموعة في المركز الأول".

وتضم المجموعة التاسعة كل من مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.