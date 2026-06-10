خلال مباراة مصر.. إيران تطالب فيفا بارتداء شارات سوداء

تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للسماح للاعبي منتخب إيران بارتداء شارات سوداء على أذرعهم خلال مواجهة مصر في كأس العالم، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

وذلك بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء.

ويصطدم منتخب إيران بنظيره المصري يوم 27 يونيو الجاري ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وأوضح التقرير أنه نظرا لتزامن هذا اللقاء مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين في يوم عاشوراء، أبلغ الاتحاد الإيراني لكرة القدم فيفا برغبة اللاعبين في ارتداء شارات سوداء على أذرعهم.

وأضاف التقرير أن الجانب الإيراني يتوقع موافقة فيفا على هذا الطلب احتراما للمناسبة الدينية.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد تقدم بطلب مماثل لارتداء شارات سوداء في مباراته أمام السنغال، التي ستُقام في اليوم نفسه.

وينطلق كأس العالم يوم الخميس.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا