التجربة الأخيرة قبل المونديال.. السعودية تتعادل مع السنغال وديا

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

السعودية ضد السنغال

تعادل منتخب السعودية مع السنغال بدون أهداف في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

المباراة أقيمت على ملعب تويوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد كلا المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

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وتقام بطولة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.

المباراة شهدت تكافؤ في الفرق بين المنتخبين مع وجود سيطرة نسبية من السنغال على مجريات اللعب ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الأخضر.

وشهدت الدقيقة 84 طرد نيكولاس جاكسون لاعب السنغال بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة أوروجواي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما يلتقي منتخب السنغال مع فرنسا في أول مباراة بنفس اليوم.

السعودية السنغال كأس العالم
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