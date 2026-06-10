بنفيكا يعلن رحيل مورينيو لتدريب ريال مدريد

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق.

وكشف بنفيكا عبر موقعه الرسمي، عن انتقال مورينيو لتدريب ريال مدريد.

وذكر بنفيكا أن ريال مدريد قام بدفع 15 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

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وأتم حساب بنفيكا الرسمي "وافق المدرب على ذلك، شكرا لك جوزيه مورينيو."

وأعلن أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددا، بعد فوزه بانتخابات النادي الملكي.

وفاز بيريز في الانتخابات الرئاسية لريال مدريد ليظل على مقعد الرئيس حتى عام 2030.

ووقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وتم تفعيل العقد مباشرة بعد فوز بيريز بالانتخابات.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

ويستعد نادي بنفيكا للإعلان عن تعيين ماركو سيلفا خلفا لمورينيو في تدريب الفريق.

وقضى سيلفا 5 سنوات في تدريب فولام قبل أن يرحل عن تدريب النادي الإنجليزي.

وسيعود سيلفا للدوري البرتغالي من جديد بعدما درب من قبل كل من أشتوريل وسبورتنج لشبونة وتوج مع الأخير بلقب كأس البرتغال.

وسبق وأن درب سيلفا كل من أولمبياكوس اليوناني وتوج معه بلقب الدوري وخاض بعدها تجارب إنجليزية متعددة بدءا من هال سيتي ثم واتفورد وإيفرتون وأخيرا فولام.

وخلال فترة قيادته، توج سيلفا بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) موسم 2021-2022، بعدما سجل الفريق 110 أهداف، قبل أن يقوده للاستقرار في الدوري الممتاز وتحقيق عدة مراكز بمنتصف الجدول.

كما شهد عهده تحقيق أعلى رصيد نقاط لفولام في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة عام 2025، إلى جانب بلوغ 4 مرات الدور ربع النهائي في مسابقات الكؤوس المحلية، والوصول لأول مرة إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأنهى بنفيكا الموسم المنقضي في المركز الثالث وسيشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

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