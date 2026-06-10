تدريبات استشفائية وبدنية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا

خاض منتخب مصر تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين بفندق الإقامة اليوم الثلاثاء.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن خوض لاعبي المنتخب تدريبات بدنية في الجيم، وكذلك تدريبات استشفائية بفندق الإقامة، بمدينة سبوكين بولاية واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة بلجيكا في انطلاقة مباريات المجموعة السابعة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل 15 يونيو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سيسافر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.