تدريبات استشفائية وبدنية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 00:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

خاض منتخب مصر تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين بفندق الإقامة اليوم الثلاثاء.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن خوض لاعبي المنتخب تدريبات بدنية في الجيم، وكذلك تدريبات استشفائية بفندق الإقامة، بمدينة سبوكين بولاية واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة بلجيكا في انطلاقة مباريات المجموعة السابعة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – تحليل منشطات لمنتخب مصر قبل البطولة حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل 15 يونيو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سيسافر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.

May be an image of American football

May be an image of American football and football

May be an image of football, American football and text

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of American football and football

May be an image of American football and football

May be an image of American football, football and text

منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
"لا أبحث عن النتيجة".. وائل رياض يوضح أسباب الخسارة من روسيا بخماسية منتخب الشباب يخسر أمام روسيا بخماسية وديا منافس مصر - الاتحاد الإيراني يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم كأس العالم – تحليل منشطات لمنتخب مصر قبل البطولة الدرندلي: لا توجد رهبة من مواجهة الفرق الكبيرة.. وهناك إيجابيات من ودية البرازيل مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: أتوقع تأهل مصر لربع نهائي كأس العالم قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر الشناوي: يمكننا تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.. وبالنسبة لي مصمم على الفوز باللقب
أخر الأخبار
بنفيكا يعلن رحيل مورينيو لتدريب ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
تدريبات استشفائية وبدنية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا ساعة | منتخب مصر
Gaming - انطلاق حملة خاصة بأكبر مهرجان كروي عالمي في لعبة eFootball ساعة | Gamers
كارثة كادت تحدث.. كاميرا "سبايدر" تسقط على الملعب في مباراة المجر وكازاخستان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - الأردن.. جيل تحقيق الأحلام يطارد مفاجأة ميسي والثعالب 2 ساعة | في المونديال
تقرير: سيزامل ميسي.. كاسيميرو يقترب من الانتقال إلى إنتر ميامي 2 ساعة | ميركاتو
حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
"تضحكونا أكثر من برشلونة".. بيان ناري من أتلتيكو ردا على ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530605/تدريبات-استشفائية-وبدنية-لمنتخب-مصر-استعدادا-لمواجهة-بلجيكا