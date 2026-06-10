Gaming - انطلاق حملة خاصة بأكبر مهرجان كروي عالمي في لعبة eFootball

أعلنت شركة كونامي للترفيه الإلكتروني، عن حملة خاصة احتفالًا بأكبر مهرجان كروي عالمي، والتي ستستمر حتى 23 يوليو في لعبة eFootball™، العنوان المجاني المتاح على أجهزة الكونسول والـ PC والهواتف الذكية.

سيتمكن المستخدمون من الحصول على مكافآت مميزة والمشاركة في فعاليات داخل اللعبة مستوحاة من أكبر حدث كروي صيفي لهذا العام.

خلال فترة الحملة، سيحصل اللاعبون الذين يسجلون الدخول إلى اللعبة على نجوم مثل ليونيل ميسي ولامين يامال مجانًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم كسب عملات eFootball™ Coins للتعاقد مع لاعبين جدد، وكذلك عقود اختيار تمنحهم إمكانية الوصول إلى لاعبين من الصف الأول من المنتخبين الأرجنتيني والإسباني.

هذه الحملة محدودة المدة تدعو المستخدمين لتعزيز فرق الأحلام الخاصة بهم عبر فعاليات داخل اللعبة مستوحاة من البطولة الكروية الكبرى لهذا العام. ففي حدث International Cup 2026 يمكن للمستخدمين اللعب بمنتخباتهم المفضلة، والتقدم من مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، والمنافسة على لقب بطل العالم. علاوة على ذلك، ابتداءً من 13 يونيو، ستتوفر قائمة خاصة جديدة بعنوان Player of the Day (POTD)، حيث سيظهر اللاعبون الذين تألقوا في البطولة الكبرى كلاعبين مميزين داخل اللعبة.

كما بدأت حملة جديدة تتيح للمستخدمين دعوة أصدقائهم للعب eFootball™ معًا والحصول على مكافآت محددة. الأصدقاء المدعوون يمكنهم أيضًا كسب عملات eFootball™ Coins عند استيفاء شروط معينة. ومن خلال لعب مباريات الأصدقاء، يمكنهم الحصول على اللاعب الأسطوري ستيفن جيرارد.

إلى جانب ذلك، تؤكد eFootball™ ظهور أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في فعالية الجماهير المقرر إقامتها في بانكوك، تايلاند يوم 26 يوليو.

وتم فتح باب التسجيل المسبق للحضور الآن.