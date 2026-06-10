Gaming - انطلاق حملة خاصة بأكبر مهرجان كروي عالمي في لعبة eFootball

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

أكبر مهرجان كروي عالمي في لعبة eFootball

أعلنت شركة كونامي للترفيه الإلكتروني، عن حملة خاصة احتفالًا بأكبر مهرجان كروي عالمي، والتي ستستمر حتى 23 يوليو في لعبة eFootball™، العنوان المجاني المتاح على أجهزة الكونسول والـ PC والهواتف الذكية.

سيتمكن المستخدمون من الحصول على مكافآت مميزة والمشاركة في فعاليات داخل اللعبة مستوحاة من أكبر حدث كروي صيفي لهذا العام.

خلال فترة الحملة، سيحصل اللاعبون الذين يسجلون الدخول إلى اللعبة على نجوم مثل ليونيل ميسي ولامين يامال مجانًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم كسب عملات eFootball™ Coins للتعاقد مع لاعبين جدد، وكذلك عقود اختيار تمنحهم إمكانية الوصول إلى لاعبين من الصف الأول من المنتخبين الأرجنتيني والإسباني.

أخبار متعلقة:
Gaming - غياب منتخب مصر عن طور كأس العالم في FC 26 gaming - اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية Gaming - إطلاق طور جديد من EA Sports في FC 26 بتواجد 48 منتخبا

هذه الحملة محدودة المدة تدعو المستخدمين لتعزيز فرق الأحلام الخاصة بهم عبر فعاليات داخل اللعبة مستوحاة من البطولة الكروية الكبرى لهذا العام. ففي حدث International Cup 2026 يمكن للمستخدمين اللعب بمنتخباتهم المفضلة، والتقدم من مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، والمنافسة على لقب بطل العالم. علاوة على ذلك، ابتداءً من 13 يونيو، ستتوفر قائمة خاصة جديدة بعنوان Player of the Day (POTD)، حيث سيظهر اللاعبون الذين تألقوا في البطولة الكبرى كلاعبين مميزين داخل اللعبة.

كما بدأت حملة جديدة تتيح للمستخدمين دعوة أصدقائهم للعب eFootball™ معًا والحصول على مكافآت محددة. الأصدقاء المدعوون يمكنهم أيضًا كسب عملات eFootball™ Coins عند استيفاء شروط معينة. ومن خلال لعب مباريات الأصدقاء، يمكنهم الحصول على اللاعب الأسطوري ستيفن جيرارد.

إلى جانب ذلك، تؤكد eFootball™ ظهور أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في فعالية الجماهير المقرر إقامتها في بانكوك، تايلاند يوم 26 يوليو.

وتم فتح باب التسجيل المسبق للحضور الآن.

gaming efootball
نرشح لكم
Gaming - إطلاق طور جديد من EA Sports في FC 26 بتواجد 48 منتخبا Gaming - غياب منتخب مصر عن طور كأس العالم في FC 26 أسطورة حقيقية وفي ألعاب الفيديو.. بطاقات صلاح TOTY وTOTS في FIFA من بعد 2030.. بانيني تفقد حقوق كأس العالم gaming - اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية مصري يشارك مع الوداد المغربي في سباق التأهل لكأس العالم بلعبة FC26
أخر الأخبار
بنفيكا يعلن رحيل مورينيو لتدريب ريال مدريد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
تدريبات استشفائية وبدنية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا 7 ساعة | منتخب مصر
Gaming - انطلاق حملة خاصة بأكبر مهرجان كروي عالمي في لعبة eFootball 7 ساعة | Gamers
كارثة كادت تحدث.. كاميرا "سبايدر" تسقط على الملعب في مباراة المجر وكازاخستان 8 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - الأردن.. جيل تحقيق الأحلام يطارد مفاجأة ميسي والثعالب 8 ساعة | في المونديال
تقرير: سيزامل ميسي.. كاسيميرو يقترب من الانتقال إلى إنتر ميامي 8 ساعة | ميركاتو
حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري 9 ساعة | الدوري المصري
"تضحكونا أكثر من برشلونة".. بيان ناري من أتلتيكو ردا على ريال مدريد 9 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530604/gaming-انطلاق-حملة-خاصة-بأكبر-مهرجان-كروي-عالمي-في-لعبة-efootball