"تضحكونا أكثر من برشلونة".. بيان ناري من أتلتيكو ردا على ريال مدريد

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 23:10

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - أتليتكو

رد نادي أتلتيكو مدريد على بيان ريال مدريد الذي كشف عن الصفقة النارية المنتظرة.

وأصدر ريال مدريد بيانا كشف فيه عن تقدم النادي بعرض لضم جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد بقيمة 150 مليون يورو.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكشف أتليتكو مدريد عبر حسابه الرسمي على إكس، عن بيان بشأن "البيان الرسمي الصادر عن جيراننا."

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وجاء في بيان أتلتيكو مدريد 4 نقاط جاءت كالتالي:

1- انقطع فيديو البابا قبل أن يقول إنه من مشجعي أتلتيكو مدريد

2- ربما خلطت بين المجاملة والامتنان، ولكن للتوضيح فقط نحن لا نشكرك على أي شيء.

3- نحن لا ندرس ولا نقيّم أي عرض لجوليان.

4- كيف لا نتفق وأنت تُضحكنا أكثر من برشلونة

وأضاف بيان أتلتيكو "استغلالاً للعلاقة الجيدة مع رئيسكم الجديد، دعونا نرى إن كنتم ستتوقفون عن خطف اللاعبين من أكاديمياتنا."

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد ألفاريز يبلغ 500 مليون يورو.

وانتصر بيريز بجمعه 64.1% من أصوات الأعضاء وفي المقابل حصل ريكيلمي على نسبة 35.9%.

وقال فلورينتينو بيريز قبل الانتخابات، إنه ينوي التقدم بعرض تاريخي لضم لاعب عالمي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الصفقة المنتظرة لن تكون للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية، حاولت الكشف عن هوية اللاعبين.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن مايكل أوليسي جناح بايرن ميونيخ هو اللاعب المفضل لدى رئيس ريال مدريد.

ورد بايرن ميونيخ، على التقارير الصحفية رافضا التفريط في أوليسي، حتى وإن تلقى عرضا مقابل 200 مليون يورو، قبل أن يكشف ريال مدريد عن الصفقة المقصودة.

ويسعى ريال مدريد لإعادة بناء فريقه بعد خسارة كافة البطولات الموسم المنقضي.

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