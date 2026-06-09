بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا في القاهرة
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 22:22
كتب : FilGoal
توج أهلي طرابلس ببطولة كأس ليبيا للموسم الجاري 2025-2026 بعد الفوز في النهائي على أهلي بنغازي بهدف دون رد.
مصطفى ياسر شكشك
النادي : الأهلي طرابلس
وحصد أهلي طرابلس البطولة في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في العاصمة المصرية.
وقاد حسام البدري فريقه أهلي طرابلس، للفوز بكأس ليبيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه.
سجل هدف فوز أهلي طرابلس اللاعب مؤيد اللافي في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ويضم فريق أهلي طرابلس أيضا اللاعب مصطفى شكشك الذي انضم له قادما من إنبي.
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