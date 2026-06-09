خبر في الجول – أحمد فتحي أبرز المرشحين للعمل مع عموتة في الأهلي

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - إنبي

أصبح أحمد فتحي المرشح الأبرز للعمل في الجهاز الفني الجديد في الأهلي بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

أحمد فتحي

النادي : معتزل

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن أحمد فتحي أصبح الاسم صاحب الحظوظ الأوفر ليكون المدرب المصري ضمن الجهاز الفني للمغربي عموتة.

وحتى الآن لا تزال الأمور في مرحلة المفاوضات في انتظار قدوم الحسين عموتة وجهازه المعاون إلى القاهرة من أجل توقيع عقود تدريبه للأهلي.

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وبعد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي انضم لصفوف بيراميدز، وبعد الاعتزال تواجد الموسم الماضي في الجهاز الفني لفريق إنبي رفقة حمزة الجمل.

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وأوضح موقع سبورت 7 المغربي، أن الحسين عموتة أبدى مرونة في مفاوضاته مع الأهلي ورفض رفع مطالبه المالية من أجل التمسك بمشروع رياضي قوي يعيد الأحمر إلى منصات التتويج.

كما اشترط عموتة اختيار طاقمه المساعد في الأهلي بنفسه وعدم التدخل في عمله، خاصة في تحديد الراحلين عن الفريق واختيار الصفقات الجديدة.

وأصبح المغربي الحسين عموتة هو الأقرب لتولي مهمة المدير الفني لفريق الأهلي خلفا للدنماركي يس توروب.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "المغربي الحسين عموتة هو الأقرب لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف "بعد دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين، نال الحسين عموتة إعجاب إدارة الكرة في الأهلي التي ترى أنه الأنسب لتدريب الفريق".

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.

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