"يجسد قيم نادينا".. ريال مدريد يعلن رحيل أربيلوا

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا

أعلن نادي ريال مدريد، توصله إلى اتفاق رسمي، مع ألفارو أربيلوا مدرب الفريق السابق، يقضي برحيله.

ألفارو أربيلوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكر النادي الملكي، في بيان رسمي: "ريال مدريد يعلن توصله إلى اتفاق مع ألفارو أربيلوا لإنهاء فترة عمله كمدرب للفريق."

وتابع "يُعرب ريال مدريد عن امتنانه العميق لألفارو أربيلوا، الذي أظهر طوال مسيرته في النادي، منذ انضمامه لأكاديمية الشباب، ولاءً والتزاماً واحترافيةً عالية، إنه يجسد قيم نادينا خير تجسيد."

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وأضاف "يتمنى ريال مدريد، الذي سيظل دائماً موطنه، كل التوفيق لألفارو أربيلوا وعائلته بأكملها في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم."

وأعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لـ ريال مدريد رحيله عن تدريب الفريق قبل مواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة.

وخاض المدرب البالغ 43 عاما 28 مباراة وفاز في 18 مباراة وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات.

واحتل ريال مدريد المركز الثاني في الموسم المنقضي برصيد 86 نقطة فيما حسم برشلونة اللقب لصالحه قبل 3 جولات على النهاية.

وغاب ريال مدريد عن منصات التتويج الموسم المنقضي محليا وقاريا وعالميا.

وأعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددا.

وفاز بيريز في الانتخابات الرئاسية لريال مدريد ليظل على مقعد الرئيس حتى عام 2030.

ووقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وتم تفعيل العقد مباشرة بعد فوز بيريز بالانتخابات.

ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو إلى بنفيكا قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

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