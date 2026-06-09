ريال مدريد يكشف في بيان عن الصفقة العالمية المنتظرة ورد ناديه

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 20:44

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فلورنتينو بيريز - رئيس ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد، عن العرض التاريخي الذي تحدث عنه فلورينتينو بيريز رئيس النادي، قبل إجراء الانتخابات.

جوليان ألفاريز

النادي : أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

وفاز فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في سباق الانتخابات الرئاسية من جديد، على حساب منافسه إنريكي ريكيلمي.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم، تقدمنا بعرض بقيمة 150 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات جوليان ألفاريز."

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وأضاف "بعد دراسة وتقييم العرض، قدم أتلتيكو مدريد الشكر للنادي على العرض المقدم في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين، ورفضه مشيرًا إلى وجود شرط جزائي في عقد اللاعب."

وذكرت تقارير صحيفة إسبانية، إلى أن الشرط الجزائي في عقد ألفاريز يبلغ 500 مليون يورو.

وانتصر بيريز بجمعه 64.1% من أصوات الأعضاء وفي المقابل حصل ريكيلمي على نسبة 35.9%.

وقال فلورينتينو بيريز قبل الانتخابات، إنه ينوي التقدم بعرض تاريخي لضم لاعب عالمي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الصفقة المنتظرة لن تكون للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية، حاولت الكشف عن هوية اللاعبين.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن مايكل أوليسي جناح بايرن ميونيخ هو اللاعب المفضل لدى رئيس ريال مدريد.

ورد بايرن ميونيخ، على التقارير الصحفية رافضا التفريط في أوليسي، حتى وإن تلقى عرضا مقابل 200 مليون يورو، قبل أن يكشف ريال مدريد عن الصفقة المقصودة.

ويسعى ريال مدريد لإعادة بناء فريقه بعد خسارة كافة البطولات الموسم المنقضي.

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