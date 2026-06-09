بيان - الاتحاد السنغالي يرد على تفتيش بعثته في الولايات المتحدة قبل كأس العالم

رد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، على الفيديوهات المتداولة عن تعرض بعثة المنتخب إلى تفتيش ذاتي لدى وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب السنغالي أمام السعودية في آخر استعدادات المنتخبين، على ملعب نادي سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو ويستمر حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمكسيك.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي على النحو التالي:

"بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب السنغالي يخضعون لتفتيش أمني على مدرج المطار، نودّ توضيح ما يلي لتجنب أي سوء فهم:

خلافًا لبعض التقارير المتداولة، لم يُجرَ هذا التفتيش عند وصول الفريق إلى سان أنطونيو، بل عند صعودهم إلى الطائرة في مطار رالي يوم الأحد 7 يونيو 2026، قبل إقلاع الرحلة."

كجزء من الترتيبات اللوجستية للرحلة، غادرت الحافلة التي تُقلّ المنتخب الوطني الفندق في رالي وتوجهت مباشرةً إلى مدرج المطار.

سمح هذا الإجراء للاعبين وأعضاء الجهاز الفني بإتمام جميع إجراءات التفتيش الأمني ​​والشرطي مباشرةً عند مدخل الطائرة، دون الحاجة إلى المرور عبر صالات الانتظار المعتادة.

كان الهدف الأساسي من هذا الترتيب هو تقليل وقت سفر الوفد وتسهيل صعودهم إلى الطائرة الخاصة المتجهة إلى سان أنطونيو.

نؤكد أن هذا الإجراء نُفّذ وفقًا للوائح الأمن المعمول بها في المطار، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث.

سارت الرحلة الخاصة من رالي إلى سان أنطونيو بسلاسة، ووصل الوفد بأكمله إلى وجهته دون أي حوادث."

ويتواجد المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب فرنسا، والعراق، والنرويج.