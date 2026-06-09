بيلد: ريال مدريد يدرس ضم مدافع ألمانيا بناء على طلب مورينيو

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 18:59

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد - دورتموند - نيكو شلوتربيك

يدرس نادي ريال مدريد التقدم بعرض لضم نيكو شلوتربيك مدافع بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن شلوتربيك بات محور اهتمام ريال مدريد في عملية إعادة هيكلة الفريق المحتملة.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الألماني متواجد على قائمة جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد لضمه.

أخبار متعلقة:
مورينيو يحدد أول أهدافه مع ريال مدريد ماركا: وصول مورينيو للعاصمة استعدادا لتقديمه مدربا لـ ريال مدريد بيريز يعلنها: مورينيو يعود لتدريب ريال مدريد

ومدد شلتوربيك عقده مع دورتموند حتى 2031.

وكان المدافع الألماني محور اهتمام عدد من الأندية الأوروبية في ظل اقتراب عقده القديم من نهايته في صيف 2027، قبل أن يقرر تجديد عقده.

وكان دورتموند قد تعاقد مع شلوتربيك قادما من فريبورج في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو.

شلوتربيك البالغ من العمر 26 عاما، خاض هذا الموسم 37 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، وقدم مساهمتين.

ويسعى ريال مدريد لإعادة هيكلة الفريق مجددا بعد الخروج بدون بطولات الموسم المنقضي.

ويستعد شلوتربيك للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة إلى جانب كوراساو وكوت ديفوار، والإكوادور.

ريال مدريد دورتموند نيكو شلوتربيك
نرشح لكم
بينهم كريم أحمد.. ليفربول يعلن رحيل 8 لاعبين بعد انتهاء عقودهم تقرير: ريال مدريد يراقب وضع إنزو مع تشيلسي تقرير: يونايتد يراقب موهبة إنتر وسط غموض مستقبل زيركزي تقرير: بعد ضم روبرتسون وسينسي.. توتنام يسعى لحسم صفقتين مورينيو يحدد أول أهدافه مع ريال مدريد ذا أثلتيك: مرموش بين 7 لاعبين قد يغادرون مانشستر سيتي هذا الصيف رومانو يكشف مطالب وست هام المالية لترك فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد بعد فسخ تعاقده مع مودرن سبورت.. البنك الأهلي يعلن ضم رشاد المتولي
أخر الأخبار
محافظ بورسعيد يكرم لاعبي المصري بعد التتويج بكأس العاصمة 5 دقيقة | الدوري المصري
بينهم كريم أحمد.. ليفربول يعلن رحيل 8 لاعبين بعد انتهاء عقودهم 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ريال مدريد يراقب وضع إنزو مع تشيلسي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: يونايتد يراقب موهبة إنتر وسط غموض مستقبل زيركزي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: ريال مدريد يدرس ضم مدافع ألمانيا بناء على طلب مورينيو ساعة | ميركاتو
تقرير: بعد ضم روبرتسون وسينسي.. توتنام يسعى لحسم صفقتين ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو يحدد أول أهدافه مع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
ذا أثلتيك: مرموش بين 7 لاعبين قد يغادرون مانشستر سيتي هذا الصيف ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530585/بيلد-ريال-مدريد-يدرس-ضم-مدافع-ألمانيا-بناء-على-طلب-مورينيو