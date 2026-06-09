بيلد: ريال مدريد يدرس ضم مدافع ألمانيا بناء على طلب مورينيو

يدرس نادي ريال مدريد التقدم بعرض لضم نيكو شلوتربيك مدافع بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن شلوتربيك بات محور اهتمام ريال مدريد في عملية إعادة هيكلة الفريق المحتملة.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الألماني متواجد على قائمة جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد لضمه.

ومدد شلتوربيك عقده مع دورتموند حتى 2031.

وكان المدافع الألماني محور اهتمام عدد من الأندية الأوروبية في ظل اقتراب عقده القديم من نهايته في صيف 2027، قبل أن يقرر تجديد عقده.

وكان دورتموند قد تعاقد مع شلوتربيك قادما من فريبورج في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو.

شلوتربيك البالغ من العمر 26 عاما، خاض هذا الموسم 37 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، وقدم مساهمتين.

ويسعى ريال مدريد لإعادة هيكلة الفريق مجددا بعد الخروج بدون بطولات الموسم المنقضي.

ويستعد شلوتربيك للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة إلى جانب كوراساو وكوت ديفوار، والإكوادور.