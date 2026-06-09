مورينيو يحدد أول أهدافه مع ريال مدريد

حدد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية بعد توليه قيادة ريال مدريد مثلما أعلن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، مطالبًا إدارة النادي بالتحرك سريعًا لاستعادة الموهبة الأرجنتينية نيكو باز.

وبحسب ساشا تافولييري الصحفي لدى شبكة سكاي سبورتس، فإن مورينيو يعتبر عودة باز إلى سانتياجو برنابيو من أولويات مشروعه الجديد، وطلب من الإدارة تفعيل بند إعادة الشراء البالغ 9 ملايين يورو (7.6 مليون جنيه إسترليني) في أقرب وقت ممكن.

وكان باز قد تألق خلال الموسمين الماضيين مع كومو، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة خلال 75 مباراة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية.

وأشار التقرير إلى أن مورينيو أجرى بالفعل محادثات مع اللاعب، ويراه عنصرًا أساسيًا في مشروعه الفني، خاصة أنه يخطط للاعتماد عليه كأحد الركائز الرئيسية في خطة 4-2-3-1.

ورغم أن عودة باز إلى ريال مدريد تبدو شبه محسومة، فإن النادي يفضل أولًا إفساح المجال داخل الخط الأمامي قبل إتمام الصفقة رسميًا، من أجل تسهيل اندماجه في الفريق الأول.

ومن بين الأسماء المرشحة للرحيل، يبرز اسم براهيم دياز، الذي يحظى باهتمام قوي من يوفنتوس، رغم تمسك اللاعب بالبقاء في العاصمة الإسبانية. كما قد يغادر الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات، وهو ما قد يسهل عودة باز إلى الفريق.

وفي الوقت نفسه، يواصل رئيس النادي فلورنتينو بيريز العمل على تدعيم الفريق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب التعاقد مع إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس، بالإضافة إلى اهتمام كبير بضم أحد نجوم الوسط مثل جواو نيفيز أو فيتينيا أو مايكل أوليسيه. لكن بالنسبة لمورينيو، تبقى عودة نيكو باز هي الصفقة التي يريد حسمها أولًا قبل انطلاق الموسم الجديد.