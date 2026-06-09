تقرير مغربي: الكشف عن إصابة الزلزولي.. وموقفه من البقاء في كأس العالم

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 18:10

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - مصر الأولمبي – المغرب الأولمبي – أولمبياد باريس 2024

كشف موقع البطولة المغربي، عن موقف عبد الصمد الزلزولي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأصيب الزلزولي في لقاء المغرب الودي ضد النرويج يوم الأحد، قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل.

وذكر موقع البطولة أن الزلزولي تعرض لإصابة بتمزق متوسط الدرجة في الرباط الجانب للركبة اليمنى.

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وباتت مشاركة الزلزولي مهددة في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح الموقع المغربي، أن الاتحاد المغربي أرسل تقريرا طبيا إلى نادي ريال بيتيس، اليوم الثلاثاء.

وكشف الاتحاد المغربي في تقريره أن الإصصابة حدثت بشكل عرضي بعد سقوط زميله في المنتخب شادي رياض، أثناء اندفاعه في ركلة ركنية.

وتقرر أن يبقى الزلزولي صحبة المنتخب لمتابعة تطورات الإصابة والإشراف على برنامجه العلاجي بعد الإشراف الطبي الكامل من طاقم منتخب المغربي، بدلا من عودته إلى نادي ريال بيتيس، وفقا لما ذكره الموقع.

وقدم الزلزولي تمريرة حاسمة إلى زميله إبراهيم دياز ليسجل منها هدف المغرب في شباك بلجيكا.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع البرازيل واسكتلندا وهاييتي.

منتخب المغرب كان قد حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم.

منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي
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