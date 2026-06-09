دوري NBA – سبيرز يهزم نيويورك نيكس ويشعل سلسلة النهائي

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 17:56

كتب : FilGoal

فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو سبيرز

حقق سان أنطونيو سبيرز فوزا هاما خارج ملعبه على نيويورك نيكس بنتيجة 115-111 في ثالث مباريات سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وبذلك أصبحت نتيجة السلسلة 2-1 لصالح نيويورك الذي فاز في أول مباراتين على سان أنطونيو سبيرز.

شهدت المباراة تألف فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو الذي سجل 32 نقطة كأكثر المسجلين من فريقه.

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كما سجل أيضا جيلين برونسون نجم نيويورك 32 نقطة في المباراة.

وتستمر سلسلة النهائي في المباراة الرابعة في صالة ماديسون سكوير جاردن الخاصة بفريق نيويورك.

ويقام نهائي NBA بنظام 7 مباريات، والفريق الذي يفوز بـ4 منها أولا يحصد اللقب.

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