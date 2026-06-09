دوري NBA – سبيرز يهزم نيويورك نيكس ويشعل سلسلة النهائي

حقق سان أنطونيو سبيرز فوزا هاما خارج ملعبه على نيويورك نيكس بنتيجة 115-111 في ثالث مباريات سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وبذلك أصبحت نتيجة السلسلة 2-1 لصالح نيويورك الذي فاز في أول مباراتين على سان أنطونيو سبيرز.

شهدت المباراة تألف فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو الذي سجل 32 نقطة كأكثر المسجلين من فريقه.

كما سجل أيضا جيلين برونسون نجم نيويورك 32 نقطة في المباراة.

وتستمر سلسلة النهائي في المباراة الرابعة في صالة ماديسون سكوير جاردن الخاصة بفريق نيويورك.

ويقام نهائي NBA بنظام 7 مباريات، والفريق الذي يفوز بـ4 منها أولا يحصد اللقب.