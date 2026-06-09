مدرب اليابان: إندو يخوض سباقا مع الزمن للحاق بمواجهة هولندا

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 16:03

كتب : FilGoal

إندو واتارا - منتخب اليابان

كشف هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان أن واتارو إندو قائد الفريق يخوض سباقا مع الزمن للحاق بمباراة الافتتاح في كأس العالم أمام هولندا.

واتارو إندو

النادي : ليفربول

اليابان

ويعاني لاعب وسط ليفربول من إصابة في القدم، إذ لم يشارك في التدريبات الجماعية الكاملة خلال معسكر اليابان التحضيري في المكسيك.

وشارك إندو في تدريبات خفيفة شملت الجري وتمرير الكرة بعد انتقال المنتخب إلى مقر إقامته في ناشفيل، بينما لا يزال موقفه من المباراة الافتتاحية غير محسوم.

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وقال مورياسو في مؤتمر صحفي: "التقارير الطبية لا تشير إلى أنه لا يستطيع اللعب، لذلك سننتظر ونأمل حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع "ندرس جميع الخيارات، بما في ذلك استبدال إندو حال عدم جاهزيته بالشكل الكامل".

واختتم مدرب اليابان تصريحاته "القرار النهائي بشأن مصير إندو سيتم اتخاذه قبل انطلاق البطولة".

وكان إندو قد تعرض لإصابة قوية أنهت موسمه مع ليفربول في فبراير الماضي، قبل أن يعود للمشاركة مع منتخب اليابان في مباراة ودية أمام أيسلندا بنهاية مايو.

كنه غادر وقتهابين الشوطين بسبب استمرار شعوره بالألم.

ويستعد منتخب اليابان لمواجهة هولندا في افتتاح مشواره، قبل أن يلتقي مع السويد وتونس في دور المجموعات.

وشهدت قائمة اليابان غياب كاورو ميتوما بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إلى جانب تاكومي مينامينو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

كأس العالم اليابان إندو واتارا
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