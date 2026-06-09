منتخب غانا: لا توجد ودية ثانية قبل كأس العالم حتى الآن

نفى الاتحاد الغاني لكرة القدم التوصل لاتفاق مع جامايكا أو هندوراس لمواجهة أحدهما وديا قبل كأس العالم.

وكشف هنري أسانتي تويم مدير الاتصالات في الاتحاد الغاني لكرة القدم أن منتخب غانا لن يخوض على الأرجح مباراة ودية ثانية قبل انطلاق كأس العالم.

وأوضح تويم بيان صحفي "كل الأحاديث حول مواجهة محتملة أمام جامايكا أو هندوراس لم تتحول إلى اتفاق رسمي حتى الآن".

وتابع "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء على الورق بشأن مباراة أخرى، الأمر يبدو غير مرجح حاليا".

وأضاف "قد يتغير الوضع إذا قرر الجهاز الفني خوض مباراة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء مؤكد".

وكان منتخب غانا قد تعادل مع ويلز بنتيجة 1-1 في أولى مبارياته الودية تحت قيادة كارلوس كيروش.

وتتواجد بعثة المنتخب الغاني حاليا في الولايات المتحدة، حيث تخوض تدريباتها في ولاية فيرجينيا استعدادا للبطولة.

وأشار تويم إلى أن قرار خوض مباراة ودية من عدمه يتم بالتنسيق الكامل بين الجهاز الفني والاتحاد، موضحا أن الطرفين يعملان معا لتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن.

ويستعد منتخب غانا لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة بنما يوم 17 يونيو في تورونتو، قبل أن يلتقي مع إنجلترا ثم كرواتيا في دور المجموعات.