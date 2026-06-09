كما كشف في الجول – مودرن سبورت يعلن تعيين رضا شحاتة مدربا للفريق

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 15:28

كتب : عمرو نبيل

رضا شحاتة - وليد دعبس - مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت تعيين رضا شحاتة مدربا للفريق خلفا لأحمد سامي.

وكانت التجربة الأخيرة لرضا شحاتة مع نادي كهرباء الإسماعيلية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اتفاق مودرن سبورت مع رضا شحاتة لتدريب الفريق (طالع التفاصيل).

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وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

أبو المجد مصطفى مدرب عام.

عبد الله الشحات مدرب مساعد.

محمد العقباوي مدرب حراس مرمى.

محمد طارق محلل أداء.

واحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري خلال مجموعة تجنب الهبوط.

وهبط كهرباء الإسماعيلية إذ كان يبتعد عن العاشر والمؤدي للبقاء بفارق 4 نقاط، وكان يحتله الاتحاد السكندري.

وأعلن مودرن سبورت في وقت سابق رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

واختتم الفريق الموسم بالخسارة بنتيجة 3-1 من المقاولون العرب في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وتوقف مشوار الفريق في كأس مصر عند دور الـ 16 ولم يتأهل من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط.

مودرن سبورت رضا شحاتة
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