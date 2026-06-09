خبر في الجول – عبد الرحمن شيكا يتلقى عرضين من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 15:04
كتب : عمرو نبيل
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