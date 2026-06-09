خبر في الجول – عبد الرحمن شيكا يتلقى عرضين من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 15:04

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن أسامة "شيكا" - مودرن سبورت

عبد الرحمن شيكا مودرن سبورت البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا
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