خبر في الجول – عبد الرحمن شيكا يتلقى عرضين من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كامل أبو علي: أندية الشركات لا تحقق 4 جنيهات من الحضور الجماهيري

بعد فسخ تعاقده مع مودرن سبورت.. البنك الأهلي يعلن ضم رشاد المتولي

خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع هلال وفرج على فسخ عقديهما

منذر طمين: كنا نعاني لعدم وجود ملعب لـ المصري.. والنادي يستحق بطولتين كل موسم

يوريتشيتش: رمضان صبحي غير مسؤول في تصرفاته.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي معي

اتحاد طنجة: الزمالك لم يتواصل معنا حتى الآن لحل قضية عبد الحميد معالي

النحاس: الكوكي ساهم في تتويج المصري بكأس العاصمة.. وهذا موقفي في الموسم المقبل

حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره