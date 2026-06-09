رومانو يكشف مطالب وست هام المالية لترك فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات المطالب المالية لوست هام لترك ماتيوس فيرنانديز.

ماتيوس فيرنانديز النادي : وست هام يونايتد

ويرغب مانشستر يونايتد في تعزيز وسط ملعبه خاصة بعد رحيل كاسيميرو بعد انتهاء عقده.

وأوضح رومانو أن وست هام طلب الحصول على 85 مليون جنيه استرليني لترك اللاعب البرتغالي.

ويتواصل مانشستر يونايتد مع اللاعب ووكيله.

وكان وست هام قد ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في صيف 2025 مقابل 44 مليون يورو قادما من ساوثامبتون.

ولعب فيرنانديز 38 مباراة مع وست هام خلال الموسم المنصرم وسجل أهداف وصنع مثلهم.

ورغم مساهمات فيرنانديز إلا أن وست هام هبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ 18 برصيد 39 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، أنهى مانشستر يونايتد الدوري في المركز الثالث برصيد 71 نقطة وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.