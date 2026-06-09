ماركا: وصول مورينيو للعاصمة استعدادا لتقديمه مدربا لـ ريال مدريد

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 13:25

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

وصل جوزيه مورينيو إلى مدريد استعدادا لتقديمه كمدرب لريال مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم مورينيو للإعلام خلال مؤتمر صحفي عقب وصوله اليوم الثلاثاء إلى مدريد.

وأعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في وقت سابق عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددا.

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ووقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وتم تفعيل العقد مباشرة بعد فوز بيريز بالانتخابات.

ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو إلى بنفيكا قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

ريال مدريد جوزيه مورينيو
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