بعد فسخ تعاقده مع مودرن سبورت.. البنك الأهلي يعلن ضم رشاد المتولي

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 13:15

كتب : رضا السنباطي

رشاد المتولي - أشرف نصار - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار تعاقده مع رشاد المتولي في صفقة انتقال حر.

رشاد المتولي

النادي : مودرن سبورت

البنك الأهلي

وكان رشاد المتولي قد فسخ تعاقده مع مودرن سبورت.

وكشف نادي البنك الأهلي عن تعاقده مع المتولي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

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وأشار النادي إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد.

وكان رشاد المتولي قد انضم إلى مودرن سبورت في صيف 2025 ولمدة 4 مواسم قادما من بتروجت.

وجاء ذلك بعدما قضى 5 سنوات في صفوف الفريق الأول ببتروجت.

ويلعب رشاد المتولي - 25 عاما- في مركز صانع الألعاب.

ولعب المتولي 36 مباراة مع مودرن سبورت وساهم في ستة أهداف.

إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف وحيد.

الدوري المصري البنك الأهلي رشاد المتولي
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