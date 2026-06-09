بعد فسخ تعاقده مع مودرن سبورت.. البنك الأهلي يعلن ضم رشاد المتولي
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 13:15
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار تعاقده مع رشاد المتولي في صفقة انتقال حر.
رشاد المتولي
النادي : مودرن سبورت
وكان رشاد المتولي قد فسخ تعاقده مع مودرن سبورت.
وكشف نادي البنك الأهلي عن تعاقده مع المتولي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.
وأشار النادي إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد.
وكان رشاد المتولي قد انضم إلى مودرن سبورت في صيف 2025 ولمدة 4 مواسم قادما من بتروجت.
وجاء ذلك بعدما قضى 5 سنوات في صفوف الفريق الأول ببتروجت.
ويلعب رشاد المتولي - 25 عاما- في مركز صانع الألعاب.
ولعب المتولي 36 مباراة مع مودرن سبورت وساهم في ستة أهداف.
إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف وحيد.
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