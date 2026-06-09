تقرير: 48 ساعة تحسم موقف الزلزولي مع المغرب في كأس العالم

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي

ينتظر منتخب المغرب 48 ساعة لحسم موقف عبد الصمد الزلزولي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

عبد الصمد الزلزولي

النادي : ريال بيتيس

المغرب

وأصيب الزلزولي في لقاء المغرب الودي ضد النرويج يوم الأحد، قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية وفقا لمصدر داخل الفريق أن الجهاز الفني سيحسم قراره النهائي بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية خلال اليومين المقبلين.

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وأشار المصدر إلى أن كل ما يتردد حول غياب اللاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع أو غيابه عن كأس العالم مجرد تكهنات غير دقيقة حتى الآن.

في المقابل، يواجه منتخب المغرب قلقا بشأن جاهزية نصير مزراوي بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مواجهة النرويج.

ويترقب الجهاز الفني تطورات حالة الثنائي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركتهما في البطولة.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع البرازيل واسكتلندا وهاييتي.

بينما يلعب منتخب النرويج في المجموعة التاسعة مع فرنسا والعراق والسنغال.

منتخب المغرب كان قد حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم.

بينما يشارك منتخب النرويج في المونديال لأول مرة منذ نسخة عام 2002.

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