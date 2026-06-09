ديشامب: نحتاج أن يظهر أوليسي في كأس العالم مثل مواجهة أيرلندا الشمالية

يتمنى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن يظهر لاعبه مايكل أوليسي في كأس العالم بنفس مستواه أمام أيرلندا الشمالية.

مايكل أوليسي النادي : بايرن ميونيخ فرنسا

ويأتي ذلك بعد تألق أوليسي في الفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1 وديا.

وسجل أوليسي ثلاثية منتخب فرنسا، إذ أحرز هدفين قبل وبعد نهاية الشوط الأول، قبل أن يختتم الهاتريك بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سنحتاج إلى مايكل أوليسي بهذا المستوى، لقد قدم موسما مميزا ويملك ثقة كبيرة في نفسه".

وأضاف "يستطيع أوليسي أن يصنع الفارق، كما يتميز بالقدرة على بذل مجهود كبير داخل الملعب".

وشهدت المباراة الودية عودة ويليام ساليبا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، ليمنح المدرب الفرنسي صورة أقرب للتشكيل المتوقع في افتتاح مشوار كأس العالم.

في المقابل، لم يظهر كيليان مبابي بالمستوى المنتظر، رغم اقترابه من معادلة رقم أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة والتي تضم كل من: السنغال، والعراق، والنرويج.

ويستعد منتخب فرنسا لافتتاح مبارياته في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم 16 يونيو.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو الجاري بمواجهة المكسيك لجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.