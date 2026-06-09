كأس العالم – تحليل منشطات لمنتخب مصر قبل البطولة

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 12:37

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

أجرى لاعبو منتخب مصر تحليلا للمنشطات في مدينة سبوكين قبل انطلاق كأس العالم.

وتواجد وفد طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأجرى التحليل لعدد من اللاعبين بشكل عشوائي.

ومن المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل وخلال البطولة.

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ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سيسافر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.

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