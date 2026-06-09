خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع هلال وفرج على فسخ عقديهما
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 12:27
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي مودرن سبورت لاتفاق مع محمد هلال ووليد علي لفسخ عقديهما.
وحسبما علم FilGoal.com مودرن سبورت يتوصل لاتفاق مع الثنائي محمد هلال ووليد علي فرج فسخ عقده بالتراضي بعد إجراء تسوية مالية والتوقيع على المخالصة المالية.
ولعب محمد هلال اللاعب البالغ من العمر 30 عاما 26 مباراة مع مودرن سبورت خلال الموسم المنصرم وسجل هدفا وصنع مثله خلال 1260 دقيقة لعب.
وانتقل هلال إلى مودرن سبورت قادما من البنك الأهلي في شتاء 2025.
وعلى الجانب الآخر لعب وليد علي فرج 11 مباراة مع الفريق في الموسم المنصرم ولم يسجل أو يصنع في 401 دقيقة لعب.
ويقترب مودرن سبورت من تعيين رضا شحاتة مدرب كهرباء الإسماعيلية السابق كمدرب للفريق خلفا لأحمد سامي حسبما علم FilGoal.com.
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