ثورة مدربي الدرجة الثانية مستمرة.. رومانو: تورينو يقترب من تعيين أباتي

يبدو أن أندية الدرجة الأولى الإيطالية اتجهت إلى تعيين مدربي الدرجة الثانية.

وتستمر ثورة مدربي الدرجة الثانية بعد تألق بعضهم مع فرق أقل قوة هناك.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن تورينو توصل لاتفاق مع إنياتسيو أباتي مدرب يوفي ستابيا لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يوقع لاعب ميلان السابق على عقد مع تورينو لمدة موسمين.

وكان فيورنتينا قد أعلن في وقت سابق إقالة باولو فانولي الذي أنقذه من الهبوط في الموسم المنصرم.

واتجه أيضا فيورنتينا إلى الدرجة الثانية، وبحسب التقارير الإخبارية، فإنه قريب للغاية من تعيين ألبيرتو أكويلاني مدرب كاتانزارو لخلافة فانولي.

وخرج كاتانزارو تحت قيادة أباتي إلى نصف نهائي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى لكنه خسر من مونزا.

وعلى الجانب الآخر، كان أيضا كاتانزارو فريق أكويلاني ضحية لمونزا في النهائي، ليعود مونزا مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي.

وقاد أباتي خلال مسيرته التدريبية الفئات السنية المختلفة لميلان والفريق الأول لتيرنانا ويوفي ستابيا.