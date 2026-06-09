سيواصل مغامرته.. ليل يعلن تجديد عقد جيرو

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 11:43

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ليل

أعلن نادي ليل تجديد عقد أوليفييه جيرو لاعب الفريق.

وستستمر مغارمته المهاجم المخضرم مع ليل حتى بلوغه سن الـ 40.

وأشار النادي إلى أن عقد الجديد لجيرو لمدة موسم واحد.

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وكان عقد جيرو ينتهي بنهاية يونيو الجاري.

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وانضم جيرو إلى ليل في الصيف الماضي قادما من لوس أنجلوس في صفقة انتقال حر.

وشارك جيرو في 44 مباراة مع ليل وسجل 11 هدفا وصنع هدفا.

وأعلن نادي ليل منذ أيام تعيين دافيدي أنشيلوتي نجل كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

ويعمل دافيدي حاليا كمساعد لوالده في منتخب البرازيل.

ووقّع المدرب الإيطالي - 36 عاما - على عقد يربطه بليل لمدة عامين.

أنشيلوتي الصغير سيخلف برونو جينيزيو الذي أقيل الأسبوع الماضي بنهاية الموسم.

في ديسمبر الماضي، أعلن بوتافوجو البرازيلي إقالة دافيدي أنشيلوتي بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة الفنية الأولى في مسيرته كمدير فني.

وكان دافيدي أنشيلوتي قد تولى تدريب بوتافوجو عقب قرار المالك جون تيكستور إقالة المدرب ريناتو بايفا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم للأندية خلال شهر يوليو الماضي.

أوليفييه جيرو ليل
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