منذر طمين: كنا نعاني لعدم وجود ملعب لـ المصري.. والنادي يستحق بطولتين كل موسم

يؤمن منذر طمين لاعب فريق المصري أن الفريق البورسعيدي يستحق لقبين على الأقل كل موسم.

وحصل المصري على كأس العاصمة بعد الفوز على إنبي في النهائي بثلاثية دون رد.

وقال منذر طمين عبر قناة مودرن: "أشكر لاعبي المصري كانوا رجالا، وكنا نعاني هذا الموسم لعدم وجود ملعب للفريق ونسافر في كل مباراة".

وشدد "جمهور المصري يستحق أن يفرح كل عام، ولم يقصروا معنا أبدا وبالنسبة لي هم جيش وليسوا مجرد جماهير".

وكشف طمين "الجماهير تواجدت بشكل كبير لدعمنا في البطولة بالرغم المسافة البعيدة، وإن شاء الله العام المقبل يكون أفضل".

وتابع اللاعب الجزائري "النادي المصري يستحق كل موسم بطولتين على الأقل".

واختتم منذر طمين تصريحاته "كنا نعلم صعوبة مواجهة إنبي خاصة أن أغلب عناصره من الشباب وبالنسبة لي هم من أفضل الفرق التي تلعب كرة في مصر".

وتوج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالانتصار على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

وبعثت جماهير المصري رسالة عبر لافتة في المدرجات "اكسبوها، بورسعيد لا تنسى من أسعدها".

ورفعت الجماهير صورة الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر 1998 ضد المقاولون 4-3.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ كأس مصر.

ويتواجد سيف داوود في الجهاز الفني للمصري، وكان لاعبا ضمن الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر قبل 28 عاما.