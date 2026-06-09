يوريتشيتش: رمضان صبحي غير مسؤول في تصرفاته.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي معي

انتقد كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني السابق لبيراميدز تصرفات رمضان صبحي لاعب الفريق بعد إيقافه.

وانتهى عقد كورنسلاف يوريتشيتش مع بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم.

وقال المدرب الكرواتي عبر قناة مودرن: "إيقاف رمضان صبحي كانت صادمة بالنسبة لي، هو لاعب موهوب، لكن لديه بعض المشاكل، علاقتنا كانت جيدة، تصرف بطريقة غير مسؤولة وبالتالي ربما بسبب هذه التصرفات اتخذت هذه القرارات".

وأضاف "قرار الرحيل عن بيراميدز كان صعبا، أرى أن رحلتي مع الفريق انتهت، فخور بما حققته مع بيراميدز، أريد أن أخوض تحد جديد، الأمور صعبة بسبب عدم تواجد جماهير كثيرة، لذلك كان علي دفع اللاعبين وبث الحماس فيهم لخلق الدوافع والتتويج بالبطولات".

وواصل "إدارة بيراميدز قدمت لي بعض العروض، لكن هذا لم يكن حاسما في موقفي، من الصعب على مدرب مثلي يعمل خارج بلاده بدون عائلته لفترة طويلة، كان علي أن اتخذ قرارا حاسما بشأن عرض بيراميدز، كان علي إدراك أن توقيت الرحلة قد انتهى ومن الصواب البحث عن ناد جديد".

وأكمل "أزمة مع علي جبر؟ لا، ساعدني كثيرا كقائد وكنا نتواصل بشكل جيد، علاقتي به وباللاعبين كانت جيدة".

وأتم "مفاوضات مع الأهلي؟ لا، لم أتحدث مع أي شخص من إدارة الأهلي، النادي كبير ولديه طموح للحصول على الألقاب، لكن الأمر ليس في تفكيري الآن، لكن في المستقبل أبحث عن أندية ترغب للتتويج بالبطولات".

وقاد المدرب الكرواتي نادي بيراميدز للتتويج بألقاب (دوري أبطال إفريقيا - كأس مصر (مرتين) - السوبر الإفريقي - كأس القارات الثلاث).

كما أنهى بيراميدز الموسمين الماضيين في وصافة مسابقة الدوري المصري.

ويتولي المدرب الكرواتي تدريب بيراميدز منذ فبراير 2024.

وقاد كورنسلاف يوريتشيتش تدريب نادي بيراميدز في 132 مباراة، وفاز في 89 وتعادل في 25 وخسر 18 مباراة.