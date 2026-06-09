اتحاد طنجة: الزمالك لم يتواصل معنا حتى الآن لحل قضية عبد الحميد معالي

نفى عصام الطالبي المتحدث الرسمي باسم اتحاد طنجة المغربي التقارير المتداولة بشأن تواصل الزمالك مع النادي لحل أزمة قضية عبد الحميد معالي.

عبد الحميد معالي النادي : اتحاد طنجة الزمالك

وتحصل نادي اتحاد طنجة على حكم بشأن المستحقات المتأخرة من صفقة عبد الحميد معالي والتي تقدر بقيمة قسطين.

وتبلغ قيمة القسطين المستحقين لنادي اتحاد طنجة لدى الزمالك 350 ألف دولار.

وقال عصام الطالبي عبر قناة أون سبورت: "لا يوجد تطورات بشأن قضية عبد الحميد معالي مع الزمالك منذ إصدار المحكمة قرارها بأحقية المستحقات مع إيقاف قيد النادي".

وكشف الطالبي "لم يتواصل معنا أي مسؤول من نادي الزمالك مثلما يشار في بعض التقارير المصرية وحتى الآن لا يوجد أي تواصل".

واختتم الطالبي تصريحاته "هناك تصريح نُسب إليّ بأن اتحاد طنجة غاضب وهذا أمر غير صحيح أيضا".

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الماضي عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.