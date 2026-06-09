بقيادة أمين عمر.. طاقم تحكيم مصري لمواجهة كوريا الجنوبية ضد التشيك في اليوم الافتتاحي
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 10:51
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لمباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك.
وتأتي المباراة في اليوم الافتتاحي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم.
وجاء طاقم تحكيم مواجهة كوريا الجنوبية ضد التشيك كالآتي:
حكم ساحة: أمين عمر
مساعد 1: محمود أبو الرجال
مساعد 2: أحمد حسام طه
حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور
الحكم الرابع: الكوستاريكي خوان كالديرون
الحكم المساعد الاحتياطي: الكوستاريكي خوان كارلوس مورا
حكم تقنية الفيديو المساعد: الأمريكي جو ديكرسون - الإيطالي ماركو دي بيلو
ويلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام التشيك في الخامسة من فجر الجمعة 12 يونيو الجاري.
وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كوريا الجنوبية والتشيك بجانب المكسيك وجنوب إفريقيا.
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