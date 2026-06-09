بقيادة أمين عمر.. طاقم تحكيم مصري لمواجهة كوريا الجنوبية ضد التشيك في اليوم الافتتاحي

تقرير: 48 ساعة تحسم موقف الزلزولي مع المغرب في كأس العالم

ديشامب: نحتاج أن يظهر أوليسي في كأس العالم مثل مواجهة أيرلندا الشمالية

كأس العالم – تحليل منشطات لمنتخب مصر قبل البطولة

بعد رفض دخوله أمريكا.. فيفا يصدر بيانا بشأن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم

تقرير: إيران تحت حراسة مشددة قبل كأس العالم بعد نقل المعسكر إلى المكسيك

الدرندلي: لا توجد رهبة من مواجهة الفرق الكبيرة.. وهناك إيجابيات من ودية البرازيل

تيمبر يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

"يتعافى بشكل جيد".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بشأن تطورات إصابة نيمار