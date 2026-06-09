تيمبر يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 10:41

كتب : FilGoal

يوريين تيمبر - منتخب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي غياب يوريين تيمبر مدافع أرسنال عن كأس العالم 2026 بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

يوريان تيمبر

النادي : أرسنال

هولندا

وتغلب منتخب هولندا في آخر مبارياته الودية قبل كأس العالم على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد.

وأوضح الاتحاد الهولندي في بيان رسمي أن اللاعب لم يتعاف بالشكل الكافي من إصابة في العضلة الضامة، بما يسمح له بالمشاركة طبيا في البطولة.

أخبار متعلقة:
الجزائر تفوز على هولندا وديا بهدف قبل انطلاق كأس العالم مدرب الجزائر: مواجهة هولندا اختبار يسمح لنا بتقييم مستوانا الحقيقي كومان يكشف سبب استبعاد فريمبونج من قائمة هولندا المشاركة في كأس العالم 2026 قائمة هولندا - تواجد دي يونج ورايندرز.. وغياب فيرمبونج

وأضاف البيان أنه تقرر مغادرة تيمبر لمعسكر المنتخب في نيويورك بعد مباراة أوزبكستان، بالتشاور مع الجهاز الطبي.

وكان تيمبر قد تعرض للإصابة في شهر مارس الماضي، وغاب لفترة طويلة، قبل أن يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مع أرسنال ضد باريس سان جيرمان.

وفي سياق متصل، قرر الجهاز الفني بقيادة رونالد كومان استدعاء لوتشاريل جيرترويدا لقائمة المنتخب بدلا من تيمبر.

ويعد جيرترويدا من العناصر الدولية، إذ شارك في 21 مباراة مع منتخب هولندا، كما خاض مواجهة الجزائر الودية مؤخرا رغم عدم تواجده في القائمة الأساسية.

بينما يبقى إيان ماتسن الخيار الأخير في القائمة الاحتياطية للمنتخب الهولندي.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان، والسويد، وتونس.

ويفتتح منتخب الطواحين الهولندية مبارياته بمواجهة اليابان في الحادية عشر من مساء يوم 14 يونيو الجاري.

منتخب هولندا تيمبر كأس العالم
نرشح لكم
تقرير: إيران تحت حراسة مشددة قبل كأس العالم بعد نقل المعسكر إلى المكسيك بقيادة أمين عمر.. طاقم تحكيم مصري لمواجهة كوريا الجنوبية ضد التشيك في اليوم الافتتاحي الدرندلي: لا توجد رهبة من مواجهة الفرق الكبيرة.. وهناك إيجابيات من ودية البرازيل "يتعافى بشكل جيد".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بشأن تطورات إصابة نيمار إسبانيا تهزم بيرو بثلاثية وديا قبل انطلاق كأس العالم حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره كأس العالم - رفض دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر للمشاركة في المونديال تقرير: مزراوي قد يلحق بمواجهة البرازيل
أخر الأخبار
سيواصل مغامرته.. ليل يعلن تجديد عقد جيرو 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
منذر طمين: كنا نعاني لعدم وجود ملعب لـ المصري.. والنادي يستحق بطولتين كل موسم 8 دقيقة | الدوري المصري
يوريتشيتش: رمضان صبحي غير مسؤول في تصرفاته.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي معي 27 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد طنجة: الزمالك لم يتواصل معنا حتى الآن لحل قضية عبد الحميد معالي 37 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: إيران تحت حراسة مشددة قبل كأس العالم بعد نقل المعسكر إلى المكسيك 53 دقيقة | في المونديال
بقيادة أمين عمر.. طاقم تحكيم مصري لمواجهة كوريا الجنوبية ضد التشيك في اليوم الافتتاحي 58 دقيقة | في المونديال
الدرندلي: لا توجد رهبة من مواجهة الفرق الكبيرة.. وهناك إيجابيات من ودية البرازيل ساعة | منتخب مصر
تيمبر يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530552/تيمبر-يغيب-عن-كأس-العالم-بسبب-الإصابة