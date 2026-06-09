تيمبر يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الهولندي غياب يوريين تيمبر مدافع أرسنال عن كأس العالم 2026 بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

يوريان تيمبر النادي : أرسنال هولندا

وتغلب منتخب هولندا في آخر مبارياته الودية قبل كأس العالم على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد.

وأوضح الاتحاد الهولندي في بيان رسمي أن اللاعب لم يتعاف بالشكل الكافي من إصابة في العضلة الضامة، بما يسمح له بالمشاركة طبيا في البطولة.

وأضاف البيان أنه تقرر مغادرة تيمبر لمعسكر المنتخب في نيويورك بعد مباراة أوزبكستان، بالتشاور مع الجهاز الطبي.

وكان تيمبر قد تعرض للإصابة في شهر مارس الماضي، وغاب لفترة طويلة، قبل أن يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مع أرسنال ضد باريس سان جيرمان.

وفي سياق متصل، قرر الجهاز الفني بقيادة رونالد كومان استدعاء لوتشاريل جيرترويدا لقائمة المنتخب بدلا من تيمبر.

ويعد جيرترويدا من العناصر الدولية، إذ شارك في 21 مباراة مع منتخب هولندا، كما خاض مواجهة الجزائر الودية مؤخرا رغم عدم تواجده في القائمة الأساسية.

بينما يبقى إيان ماتسن الخيار الأخير في القائمة الاحتياطية للمنتخب الهولندي.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان، والسويد، وتونس.

ويفتتح منتخب الطواحين الهولندية مبارياته بمواجهة اليابان في الحادية عشر من مساء يوم 14 يونيو الجاري.