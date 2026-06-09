"يتعافى بشكل جيد".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بشأن تطورات إصابة نيمار

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 10:33

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل امام فنزويلا

أعلن منتخب البرازيل أن نيمار يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي يعاني منها في عضلة السمانة، قبل بداية مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

نيمار

النادي : سانتوس

البرازيل

ولم يشارك نيمار في التدريبات منذ وصول منتخب البرازيل إلى الأراضي الأمريكية.

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانا رسميا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نيمار أظهرت تقدما في برنامجه العلاجي وأن اللاعب يتعافى بشكل جيد.

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وأضاف البيان أن نيمار سيواصل تنفيذ برنامج التأهيل المحدد له من الجهاز الطبي، وفقا للخطة الموضوعة.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة نهاية الشهر الماضي، ليبدأ سباقا مع الزمن للحاق ببداية البطولة.

ويستعد منتخب البرازيل لافتتاح مبارياته بمواجهة المغرب في نيوجيرسي يوم السبت.

ويعد نيمار، البالغ من العمر 34 عاما، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، وشارك في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم.

ورغم غيابه عن المشاركة الدولية منذ 2023 بسبب الإصابات، تم استدعاؤه للقائمة الحالية.

ومن جانبه، أكد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل في وقت سابق أن اللاعب قد يكون جاهزا للمشاركة في المباراة الأولى أو الثانية، مشيرا إلى عدم التسرع في عودته.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من المغرب، هايتي، اسكتلندا.

البرازيل نيمار
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