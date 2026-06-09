إسبانيا تهزم بيرو بثلاثية وديا قبل انطلاق كأس العالم

حقق منتخب إسبانيا فوزا على بيرو في مباراة ودية ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وتغلب المنتخب الإسباني على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إطار الاستعدادات الختامية للمونديال.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: أوروجواي - كاب فيردي - السعودية.

وسجل ميكيل أويارزابال الهدف الأول مبكرا بعد دقيقتين فقط من بداية اللقاء، مستغلا تمريرة من باو كوبارسي ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

وواصل منتخب إسبانيا ضغطه، قبل أن يضيف بيدري الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من فيران توريس، الذي قدم أداء لافتا خلال المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب إسبانيا الهدف الثالث بعد عرضية من ييريمي بينو تحولت بالخطأ في مرمى حارس بيرو.

وقلص منتخب بيرو الفارق مستغلا سوء تفاهم دفاعي بين إريك جارسيا ومارك كوكوريا، ليسجل جايرو فيليز هدف فريقه الوحيد.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين، إذ أجرى لويس دي لا فوينتي تغييرات عديدة للوقوف على جاهزية عناصره قبل مواجهة كابو فيردي في افتتاح مشوار كأس العالم.

وقدم باو كوبارسي أداء مميزا في الخط الخلفي، بينما تألق بيدري وفيران توريس في الجانب الهجومي، في حين ظهر داني أولمو بشكل جيد بعد مشاركته في الشوط الثاني.

وسيواجه منتخب إسبانيا في بداية مبارياته بدور المجموعات كاب فيردي 15 يونيو.

ويخوض المنتخب الإسباني مباراته الثانية أمام السعودية 21 يونيو.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات لكأس العالم بمواجهة أوروجواي 27 يونيو.