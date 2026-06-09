تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 00:03

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تفاصيل اتفاق الأهلي مع الحسين عموتة من أجل توليه تدريب الفريق الأحمر.

وأوضح موقع سبورت 7 المغربي، أن الحسين عموتة أبدى مرونة في مفاوضاته مع الأهلي ورفض رفع مطالبه المالية من أجل التمسك بمشروع رياضي قوي يعيد الأحمر إلى منصات التتويج.

كما اشترط عموتة اختيار طاقمه المساعد في الأهلي بنفسه وعدم التدخل في عمله، خاصة في تحديد الراحلين عن الفريق واختيار الصفقات الجديدة.

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وأصبح المغربي الحسين عموتة هو الأقرب لتولي مهمة المدير الفني لفريق الأهلي خلفا للدنماركي يس توروب.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "المغربي الحسين عموتة هو الأقرب لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف "بعد دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين، نال الحسين عموتة إعجاب إدارة الكرة في الأهلي التي ترى أنه الأنسب لتدريب الفريق".

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.

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