كرة يد – على رأسهم ثلاثي الزمالك.. البنك الأهلي يعلن ضم 6 لاعبات لفريق السيدات

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 23:46

كتب : FilGoal

أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي مع صفقات كرة اليد للسيدات

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار التعاقد مع 6 لاعبات دفعة واحدة لتدعيم صفوف فريق كرة اليد للسيدات.

وجاء على رأس الصفقات الستة، ثلاثي الزمالك السابق فرحة طارق وسلمى عبد الرازق ويمنى عبد الباسط.

بالإضافة إلى سارة متولي القادمة من نادي الشمس، ويارا خالد أيضا من الشمس.

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وأخيرا ندى ممدوح قادمة من سموحة.

وكان الأهلي توج في الموسم الماضي بالثلاثية المحلية الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري.

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