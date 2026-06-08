كريم العراقي: قيمة جمهور المصري أكبر من بطولة كأس عاصمة مصر

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

كريم العراقي - المصري - بلوزداد

أشاد كريم العراقي لاعب المصري بجماهير ناديه موضحا أن قيمتهم أكبر من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتوج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالانتصار على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

وقال العراقي عبر Modern MTI TV: "نهدي بطولة كأس عاصمة مصر لجمهور المصري، صبرنا كثيرا وبذلنا الكثير من الجهد".

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وأضاف "كنا نهتم للغاية من أجل التتويج بكأس عاصمة مصر، قيمة جماهير المصري أكبر بكثير من هذه البطولة".

وأتم "جمهور المصري ساندنا بعد الهزيمة في ذهاب نصف النهائي ضد زد لأنه يفهم جيدا في كرة القدم ويعرف أن اللاعبين لم يقصروا".

وبعثت جماهير المصري رسالة عبر لافتة في المدرجات "اكسبوها، بورسعيد لا تنسى من أسعدها".

ورفعت الجماهير صورة الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر 1998 ضد المقاولون 4-3.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ كأس مصر.

ويتواجد سيف داوود في الجهاز الفني للمصري، وكان لاعبا ضمن الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر قبل 28 عاما.

المصري كريم العراقي
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