عبد الظاهر السقا: تتويج المصري بكأس العاصمة يؤكد على أهمية الأندية الشعبية

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 23:12

كتب : FilGoal

المصري

يرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري أن تتويج المصري بكأس العاصمة "كأس الرابطة" يؤكد على أهمية دور الأندية الشعبية.

وحصل المصري على كأس العاصمة بعد الفوز على إنبي في النهائي بثلاثية دون رد.

وقال السقا عبر قناة أون سبورت: "مشهد جماهير المصري الرائع اليوم يجعلنا نتذكر أهمية الأندية الجماهيرية".

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وأضاف "قارن بين مشهد اليوم ومشهد فوز بيراميدز بكأس مصر أو دوري الأبطال، ماذا حدث وقتها؟ لا شيء".

وأتم تصريحاته "أنا نفسي كنت ضمن عناصر نادي مودرن وقت الفوز بأول بطولة لكن ماذا حدث وقتها؟ احتفلنا ساعتين وانتهى الأمر، أندية المؤسسات لا تمثل سوى 100 شخص فقط".

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

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