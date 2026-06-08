"كسبوها بعد 28 عاما".. المصري يتوج بـ كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبي

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 22:41

كتب : مهاب نبيل التفاهني

عمر الساعي - المصري

توج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالانتصار على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

وسجل منذر طمين وحسن علي وعمر الساعي أهداف الفريق البورسعيدي.

وبعثت جماهير المصري رسالة عبر لافتة في المدرجات "اكسبوها، بورسعيد لا تنسى من أسعدها".

ورفعت الجماهير صورة الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر 1998 ضد المقاولون 4-3.

وتعد هذه البطولة هي الأولى لعماد النحاس كمدرب خارج الأهلي.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ كأس مصر.

ويتواجد سيف داوود في الجهاز الفني للمصري، وكان لاعبا ضمن الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر قبل 28 عاما.

وصف المباراة

بدأ المصري المباراة بقوة وبضغط على إنبي وأسفر ذلك في الدقيقة 20 إبعاد مدافع إنبي كرة خطيرة بعد رأسية من محمد مخلوف.

وفي الدقيقة 35 حصل محمد الشامي على ركلة جزاء بعد عرقلة من عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي.

ونفذ طمين الركلة بنجاح في الدقيقة 39.

وأهدر كالوشا رأسية خطيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول إذ مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 53 ضاعف حسن علي الفارق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من طمين.

وفي الدقيقة 87 أهدر صلاح محسن انفرادا تاما وكانت ستكون قاتلة للمباراة تماما.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قتل الساعي المباراة تماما بعد انفراد تام بالمرمى.

وحصل المصري على البطولة بعد إطلاق الحكم نهاية المباراة.

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